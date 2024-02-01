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الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2024 5:29 مساءً
أوكرانيا - الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا - الاتحاد الأوروبي

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اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار)، وفق إفادة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نقلتها رويترز.

وقبل بدء القمة، ضغط زعماء الاتحاد الأوروبي بشدة على المجر لتغيير موقفها وطلبوا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن يقف في صف أحد الجانبين في ما يعتبره البعض تحديا وجوديا بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهي أكبر صراع شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب ميشيل في منشور على موقع إكس “لدينا اتفاق… اتفق جميع الزعماء السبع والعشرين على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي”.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاق قائلا إن المساعدة المالية ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي طويل الأمد في بلاده مع اقتراب الحرب من عامها الثالث.

وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات مع أوربان الذي استخدم حق النقض (الفيتو) ضد تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا في ديسمبر كانون الثاني الماضي. ولم ترد أي تعليقات من المجر بشأن الاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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