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الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لدعم الطاقة المتجددة

منذ 12 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قالت المفوضية الأوروبية (الأربعاء 21-12-2022) إنها وافقت على خطة لدعم الطاقة المتجددة حجمها 28 مليار يورو (29.69 مليار دولار) تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسوف تحل هذه الخطة محل المخطط الحالي لدعم الطاقة المتجددة وستكون سارية حتى عام 2026.

وتهدف الخطة لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الخطة “ضرورية ومناسبة” للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان “ستسهم خطة قانون الطاقة المتجددة الألماني 2023 في تسريع وتيرة الحد من استخدام الكربون في إنتاج الكهرباء”.

وسيكون التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ضروريا لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في التخلص نهائيا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2045 علاوة على سد جانب من الفجوة في إمدادات الطاقة التي حدثت بعد قطع روسيا معظم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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