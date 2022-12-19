الاتحاد الأوروبي يوافق على سقف لأسعار الغاز

وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، بحسب ما قال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير شباط فصاعدا.

وحث القادة الوطنيون وزراءهم الأسبوع الماضي على الموافقة على الحد الأقصى لأسعار الغاز اليوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على سياسة نوقشت على مدى أشهر دون التوصل لاتفاق بشأنها على الرغم من عقد اجتماعين طارئين.

وبعد جولتين من المناقشات اليوم الاثنين أوقف الوزراء المحادثات واعتزموا العودة للاجتماعات الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا، أكبر سوق للاقتصاد والغاز في أوروبا، ودولا أخرى تشكك في تحديد سقف للأسعار، لم تؤيد الحل الوسط الذي توصلوا إليه، لكن الدول المؤيدة لوضع سقف للأسعار لديها فيما يبدو تأييد كاف للموافقة عليه على أي حال.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قبل الاجتماع “لا أحد في ألمانيا يعارض أسعار الغاز المنخفضة، لكننا نعلم أنه يجب أن نحذر للغاية من تمني الخير وفعل السوء”.

ويتطلب إقرار المقترح تأييد أغلبية كبيرة من 15 دولة تمثل 65 بالمئة على الأقل من سكان التكتل.