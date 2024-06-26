الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا البيضاء

قال دبلوماسيون وبلجيكا إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا البيضاء (الأربعاء 26-6-2024) بهدف سد ما يعد طريقا للتحايل على القيود المفروضة على روسيا.

من ناحية أخرى، بدأت روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، وهي حليفة مقربة من روسيا، مناورة عسكرية مفاجئة وتدريبات أمس الأربعاء لاختبار قدرات جيشها على الرد على هجوم، حسبما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، لكنها، قالت إن ذلك لا يشكل خطرا على جيرانها، فيما لم يستبعد آندري ديمتشينكو المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني أمس الأربعاء احتمال لجوء موسكو في مرحلة ما إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لحليفتها في الحرب عليها، مضيفا «بعد أن بدأت القوات المسلحة لروسيا البيضاء تدريبا عسكريا واسع النطاق لا نستبعد أن يستخدم الاتحاد الروسي في مرحلة ما أراضي روسيا البيضاء وقواتها المسلحة ضد أوكرانيا ولذلك نحن مستعدون.

وقالت الوزارة البيلاروسية في بيان إن الوحدات العسكرية ستعمل على قدرتها على أن تكون في حالة تأهّب وأن تنتقل إلى مناطق محددة سلفًا والقيام بتدريب قتالي.

وأضافت أن هدف هذه المناورة هو تقييم التحضير وقدرة الطاقم على التفاعل بشكل سريع مع أزمة محتملة، واصفة المناورة بالمفاجأة.

ونشرت الوزارة صورًا تُظهر مركبات بما فيها الدبابات تسير على الطريق. ويتوقّع أن تراقب كييف هذه المناورات البيلاروسية، بعدما قالت عدة مرات إنها تشتبه في أن بيلاروس تخطّط لإرسال قوات إلى أوكرانيا لدعم الهجوم الروسي.

وتشكّل بيلاروسياالتي يحكمها منذ نحو 30 عامًا ألكسندر لوكاشنكو، قاعدة خلفية ولوجستية للهجوم الروسي على أوكرانيا.