الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات ضد إيران بإضافة 10 عناصر جديدة

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إدراج عشرة عناصر جديدة إلى قائمة عقوبات إيران.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الخطوة متعلقة بالوجود المسلح لإيران في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر إضافة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه لحرب روسيا على أوكرانيا.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي من قبل على زيادة العقوبات على إيران بعد هجوم نفذته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.