الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق مشاركة السودان

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به، في ظل إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية في هذا البلد مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد مجلس شؤون السياسية والسلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا القرار سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين في السودان.

ورحب المجلس في الوقت نفسه بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله، داعيا إلى الإفراج فورا عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين.

AUPSC decides to suspend the participation of the Republic of Sudan in all AU activities until the effective restoration of the civilian-led Transitional Authority; Welcomes the release of the PM; Calls for the immediate release of the ministers & civilian officials in detention pic.twitter.com/4uYOzMiLzc

