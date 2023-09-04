الاتحاد الإفريقي يُغضب البرهان

إن خروج الرئيس السوداني المؤقت عبدالفتاح البرهان من العاصمة السودانية الخرطوم نحو مدينة بورتسودان قبل أسبوعين هو خروج يضيف المزيد من الغموض على المشهد السوداني المعقد.

فالبرهان ذهب خلال الساعات القليلة الماضية إلى جمهورية جنوب السودان في زيارة قصيرة اجتمع خلالها برئيس دولة جنوب السودان “سيلفيا كير” في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، وهي الزيارة الخارجية الثانية للبرهان خارج البلاد منذ بدء الحرب في بلاده.

لكن الأخبار المزعجة للبرهان كانت قد أتت من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الساعات القليلة الماضية، حين استقبل موسى فكي رئيس المفوضية الافريقية “يوسف عزت” ممثل قوات الدعم السريع التي تخوض معارك شرسة مع الجيش السوداني.

الخارجية السودانية أبدت غضبها حيال هذه الخطوة الإفريقية الرسمية غير اللائقة – بحسب وصف البيان – لأنها تكرس الاعتراف بالمتمردين على حساب التواصل مع الجهة الشرعية المعترف بها دولياً ، و التي يمثلها الآن الفريق أول عبدالفتاح البرهان.