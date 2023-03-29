الاتحاد الإندونيسي "يقاتل" لتجنب عقوبات الفيفا

قال مسؤول كبير، الأربعاء، إن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم سيضغط على الاتحاد الدولي (الفيفا) لتجنب فرض عقوبات بعد أن فقدت البلاد حقها في استضافة كأس العالم تحت 20 عاما.

وقال ‬‬أريا سينولينج عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإندونيسي في مقابلة تلفزيونية محلية “نقاتل حتى لا نتعرض لعقوبات”.

وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي في بيان إن على إندونيسيا القبول بالقرار.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،الأربعاء، إنه جرد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما.

وتم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجري في الفترة من 20 مايو آيار إلى 11 يونيو حزيران المقبلين بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة المنتخب الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن الفيفا “قرر الفيفا، وبسبب الظروف الحالية ، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023.