الاتحاد الاوروبي يتعهد بدعم اللاجئين السوريين بأكثر من ملياري يورو

تعهد الاتحاد الاوروبي الاثنين بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد “لكن التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها”، وذلك عند بدء مؤتمر بشأن سوريا في بروكسل.

وأضاف “على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي”.