الاتحاد الاوروبي يعتزم إبلاغ قمة العشرين هذا القرار

يجتمع قادة مجموعة العشرين في مؤتمر عن بعد، غدا السبت؛ لبحث مسائل من بينها جائحة كوفيد-19 ومساعيهم لمكافحة تغير المناخ.

وفي هذا السياق تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، غدا حث قادة مجموعة العشرين على الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي لحين حدوث تعاف قوي من جائحة كوفيد-19.

وقالت دير لاين، اليوم الجمعة: ”سأشدد على أهمية الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي، حتى يحدث التعافي بقوة“.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إنه يتعين على الدول التعاون على نحو أكبر لتعزيز التمويل المستدام وأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تطوير معايير سندات خضراء.

وقال ميشيل إنه يجب على الدول حشد استثمارات ”ضخمة“ مطلوبة لمكافحة تحدي تغير المناخ، والتي من بينها تطوير معايير مشتركة للسندات الخضراء.

وأضاف: ”الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على هذا، نعتقد أنه يجب على مجموعة العشرين أن تتعامل بشكل عاجل مع مسألة التمويل الأخضر العالمية“.