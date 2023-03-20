الاتحاد الاوروبي يوافق على ارسال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا

يحاول الاتحاد الاوروبي مساعدة اوكرانيا عسكرياً لمواجهة الهجمات الروسية التي دخلت عامها الثاني في فبراير الماضي، هذا وقد قال مسؤولون إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت الاثنين على خطة لمنح مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا على مدى العام المقبل من خلال البحث في مخزوناتها والتعاون لشراء المزيد.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية ووزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل “توصلنا إلى توافق سياسي لإرسال مليون طلقة ذخيرة عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا”.

وقال بيفكور الذي قادت بلاده المبادرة “يوجد كثير من التفاصيل ما زال يجب حلها، لكن بالنسبة لي، أهم أمر هو اختتام هذه المفاوضات وتظهر لي شيئا واحدا: ما دامت توجد إرادة، توجد سبيل”.

ولم تتوافر كل التفاصيل ولكن الخطة التي وافق عليها الوزراء مستندة إلى اقتراح من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإنفاق مليار يورو على قذائف من مخزونات وإنفاق مليار يورو أخرى على الشراء المشترك.

وحددت أوكرانيا إمداداها بقذائف عيار 155 ملليمتر على أنه احتياج ضروري، إذ تشترك في حرب استنزاف ضارية مع القوات الروسية الغازية، وهي حرب يطلق فيها كلا الطرفين الآلاف من طلقات المدفعية كل يوم.