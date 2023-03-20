الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الاوروبي يوافق على ارسال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا

منذ 49 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

يحاول الاتحاد الاوروبي مساعدة اوكرانيا عسكرياً لمواجهة الهجمات الروسية التي دخلت عامها الثاني في فبراير الماضي، هذا وقد قال مسؤولون إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت الاثنين على خطة لمنح مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا على مدى العام المقبل من خلال البحث في مخزوناتها والتعاون لشراء المزيد.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية ووزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل “توصلنا إلى توافق سياسي لإرسال مليون طلقة ذخيرة عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا”.

وقال بيفكور الذي قادت بلاده المبادرة “يوجد كثير من التفاصيل ما زال يجب حلها، لكن بالنسبة لي، أهم أمر هو اختتام هذه المفاوضات وتظهر لي شيئا واحدا: ما دامت توجد إرادة، توجد سبيل”.

ولم تتوافر كل التفاصيل ولكن الخطة التي وافق عليها الوزراء مستندة إلى اقتراح من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإنفاق مليار يورو على قذائف من مخزونات وإنفاق مليار يورو أخرى على الشراء المشترك.

وحددت أوكرانيا إمداداها بقذائف عيار 155 ملليمتر على أنه احتياج ضروري، إذ تشترك في حرب استنزاف ضارية مع القوات الروسية الغازية، وهي حرب يطلق فيها كلا الطرفين الآلاف من طلقات المدفعية كل يوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الخليج المالية
بورصات الخليج تغلق على انخفاض بعد تراجع اسعار النفط
بتسلئيل سموتريتش
وزير اسرائيلي: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني
260 مليار فرنك.. سويسرا تخصص ميزانية ضخمة لإنقاذ "كريدي سويس"

الأكثر قراءة

مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
هزة أرضية
هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء