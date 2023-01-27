الاتحاد التونسي للشغل: البلاد تمر بمنعطف خطير

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الجمعة، إن تونس تمر بمنعطف خطير، مؤكدا أنه ليس هناك خيار “سوى الجلوس على طاولة الحوار” لإنقاذ البلاد.

وأضاف الطبوبي في مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق لجان التفكير في مبادرة الإنقاذ التي اقترحتها النقابة العمالية القوية: “اليوم بلادنا لأكثر من 12 سنة تمر بمنعرجات خطيرة جدا”.

وأوضح أنه بعد انسداد الأفق بسبب الخلافات و”السباب والاتهامات والاتهامات المضادة”، فإن البلاد “تغرق.. لذلك ليس لنا مجال سوى الجلوس على طاولة الحوار” لإنقاذ الدولة.

وأطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة للإنقاذ لإخراج تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع الطبوبي أن منظمات المجتمع المدني تسعى لصياغة برنامج متكامل هدفه الرئيسي إنقاذ تونس “دون الاهتمام بتصورات من يحكم أو من يعارض”.

ومضى قائلا: “نسعى لإيجاد الحلول والمخرجات لإنقاذ البلاد من الوضع المزري.. نحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ”.

وأضاف: “علينا التوجه نحو خيارات وطنية واستقلالية القرار، ليس بالشعارات وإنما بالبذل والعطاء والعمل.. كفانا عبثا بهذه البلاد”.