الاتحاد الدولي للسباحة يدرس عودة رياضيي روسيا للمنافسات

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة تشكيل فريق عمل لبحث عودة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء إلى المنافسات الدولية كمحايدين، مبديا دعمه لموقف اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الصدد.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت بعودة رياضيي البلدين إلى المحافل الدولية بعد عام من الإيقاف الذي فرضته عليهم على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

ووافق عدد من الاتحادات الرياضية على عودة رياضيي البلدين للمنافسات كمحايدين بينها تنس الطاولة والسلاح والجودو والتايكوندو.

وقال الاتحاد في بيان إنه “وافق على تشكيل فريق عمل لبحث سبل عودة الرياضيين الذين يحملون جوازات سفر لروسيا أو روسيا البيضاء للمشاركة في منافسات الرياضات المائية الدولية مستقبلا كرياضيين محايدين”.

وأضاف “سيبدأ فريق العمل، المؤلف من رياضيين وممثلين عن مجتمع الرياضات المائية، عمله على الفور لإعداد توصيات يقدمها للاتحاد”.

وتابع “سيحتاج فريق العمل إلى وقت للوصول لاستنتاجات وسيقدم تقريره إلى الاتحاد في اجتماعه في يوليو 2023”.

كان الاتحاد قد حرم كازان من تنظيم بطولة العالم للأحواض القصيرة العام الماضي والتي أقيمت في ملبورن.

وتقرر إقامة بطولة العالم للألعاب المائية 2025 في سنغافورة بدلا من كازان أيضا.

وفي 2022، قرر الاتحاد إيقاف البطل الأولمبي يفجيني ريلوف تسعة أشهر بعدما شارك في مسيرة لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومنع رياضيي وحكام روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في بودابست.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة العالم للسباحة 2023 في فوكوكا اليابانية بين 14 و30 يوليو تموز.