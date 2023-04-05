الاتحاد الدولي للفروسية يبقي على إيقاف روسيا وروسيا البيضاء

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية، الأربعاء، الإبقاء على حظر مشاركة رياضيي وخيول وحكام روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات التي ينظمها حتى إشعار آخر.

ويدعم القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الاتحاد الإجراء الذي أعلنه الاتحاد في مارس آذار 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد “التقى مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة إطار العمل الذي أوصت به اللجنة الأولمبية الدولية في 28 مارس لعودة رياضيين محايدين من روسيا وروسيا البيضاء للمنافسات الدولية”.

وأضاف “يرى مجلس الاتحاد أن الحياد لا يمكن تعريفه وتقييمه بصورة مرضية بالقدر الكافي في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أن المنافسات التي تقام في روسيا وروسيا البيضاء لن تكون ضمن جدول فعاليات الاتحاد في 2023.