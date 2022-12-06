الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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الاتحاد الدولي للنقل الجوي: مخاوف الركود تخيم على توقعات 2023

منذ 9 دقائق
طائرة- أرشيفية

طائرة- أرشيفية

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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ، الثلاثاء، إن قطاع الطيران سيعود للربحية العام المقبل للمرة الأولى منذ 2019، مع استمرار تعافي حركة النقل الجوي بعد نحو عامين من القيود المرتبطة بكوفيد-19.

خسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات في 2020 و2021 بسبب الجائحة، إلا أن السفر الجوي يشهد تعافيا بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.

ويتوقع الاتحاد أن يحقق القطاع أرباحا صافية 4.7 مليار دولار في العام المقبل، مع توقعات بتسجيل أكثر من أربعة مليارات مسافر. وسبق أن اكتفى بالقول في تقديرات سابقة إن تسجيل أرباح في 2023 هو “أمر يمكن تحقيقه”.

وفيما يتعلق بعام 2022، قلص الاتحاد توقعاته لخسائر القطاع إلى 6.9 مليار دولار من 9.7 مليار دولار.

وعلق المدير العام للاتحاد ويلي والش على العودة المتوقعة للربحية في 2023 بالقول “هذا إنجاز عظيم بالنظر لحجم الضرر المالي والاقتصادي الناجم عن القيود التي فرضتها الحكومات بسبب الجائحة”.

وقال الاتحاد إن توقعاته مبنية على إعادة فتح تدريجي للصين أمام حركة النقل الدولي وتخفيف القيود المفروضة محليا في إطار سياسة صفر-كوفيد.

وإذا لم يحدث ذلك، فإن ربحية شركات الطيران ستتأثر. وقال إن هناك خطرا آخر يخيم على توقعات 2023 وهو احتمال دخول بعض الاقتصادات في حالة ركود

    المصدر :
  • رويترز

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