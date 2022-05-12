الاتفاق النووي.. تشاؤم فرنسي بشأن حلّ واشنطن وطهران خلافهما

لا تزال المفاوضات الايرانية مع الدول الكبرى بشأن اعادة إحياء الاتفاق النووي معطّلة لأسباب مختلفة، منها رفض واشنطن تنفيذ طلب ايران إزالة “الحرس الثوري” من قائمة الإرهاب، ودخول روسيا الى الخط بعدما طالبت بإعفاء علاقاتها التجارية مع إيران من العقوبات الغربية الواسعة.

في السياق، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الخميس الى أن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية ما زال ممكنًا، لكنه عبّر عن تشاؤمه بشأن قدرة الولايات المتحدة وإيران على حل المشكلة الثنائية المعلقة بينهما سريعا.

وأضاف المصدر للصحفيين، قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا، أن اعتقال إيران لمواطنين فرنسيين كان بمثابة استفزاز، وأن طهران ستخطئ باستغلال عامل الوقت لإحياء الاتفاق النووي.

ويتمثل السبب الرئيس الذي يحول حاليًا دون عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي، بشرط طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وكان الرئيس ترامب صنّف عام 2019 الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. ورغم أن هذا التصنيف غير مرتبط بالاتفاق النووي، فإنّ إيران تصرّ على إلغائه باعتبار الحرس الثوري أحد أفرع الجيش الإيراني.

كما أن بقاءه في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية قد يحرم إيران من جني بعض الثمار الاقتصادية للاتفاق النووي، باعتبار الحرس الثوري لاعبًا اقتصاديًا رئيسًا في إيران، وهذا يعني أن الشركات الغربية سوف تتردد في ضخ استثمارات مهمة في الاقتصاد الإيراني.