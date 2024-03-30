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الاتّحاد الأوروبيّ واليابان يتطلّعان للشراكة في مجالات المواد التكنولوجية

منذ ساعتين
الاتّحاد الأوروبيّ واليابان

الاتّحاد الأوروبيّ واليابان

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ذكرت صحيفة نيكي السبت أن اليابان والاتحاد الأوروبي يخططان لبدء محادثات حول التعاون في المواد المتطورة التي تستخدم في صناعة الرقائق والبطاريات من الجيل القادم في مسعى لتقليل الاعتماد على الصين.

وقالت إليانا إيفانوفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والأبحاث لصحيفة نيكي اليومية في مقابلة مكتوبة إن إنشاء إطار حوار من هذا النوع في المجالات ذات الاهتمام المشترك سيعود بالنفع على الجانبين.

وأفادت نيكي بأن إطار الحوار، الذي سيتم إطلاقه في أبريل نيسان استجابة للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى المساعدة في تقليل الاعتماد على الصين في مواد مثل المعادن النادرة، وهي مكونات رئيسية تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

    المصدر :
  • رويترز

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