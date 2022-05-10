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الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين دولتي قطر وإيران

10 - مايو - 2022
وزير الخارجية الإيراني يستقبل في طهران الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية

وزير الخارجية الإيراني يستقبل في طهران الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية

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قالت الخارجية الإيرانية إن وزيرها حسين أمير عبد اللهيان استقبل اليوم الثلاثاء بطهران الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، في إطار أول اجتماع للجنة التشاورية السياسية المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقطر قبل أشهر.

وقد عقد في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين دولتي قطر وإيران.

وترأس الوفد القطري الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي، بينما ترأس الوفد الإيراني علي باقري نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأفاد البيان أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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