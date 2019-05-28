الاجتماع التحضيري للدورة الـ 14 لمؤتمر القمة الإسلامية

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عُقد في مدينة جدة بالسعودية اجتماع كبار الموظفين التحضيري، للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، رئاسة الاجتماع التحضيري من مندوب الجمهورية التركية، رئيس الدورة السابقة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاجتماع تخلله تدارس الوثائق الختامية لقمة مكة، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل الخاصين باجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية يوم الأربعاء القادم.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/أيار، إلى جانب قمتين طارئتين عربية وخليجية يوم الخميس 30 مايو/أيار، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج، ممثلة في مهاجمة سفن قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في منطقة المدينة بالسعودية.