الاحتجاجات تتمدد.. بيان هام من الحركة الشعبية السورية في طرطوس و اللاذقية

نشرت الحركة الشعبية السورية في محافظتي اللاذقية و طرطوس في سوريا بياناً مثيراً للجدل خلال الساعات القليلة الماضية تحدثت فيه عن أن سبب الغليان الشعبي اليوم وكره الرئيس بشار وحزبه وحكومته سببه انهيار‬⁩ الوضع المعيشي للمواطنين منذ سنين طويلة وعدم حصولهم على رواتب تكفيهم للطعام والشراب ورفع أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأخرى وتحقيق عائدات هائلة للحكومة مقابل زيادة رواتب تافهة ووهمية لا قيمة لها وتنفيذ مشاريع غير إنتاجية وغير خدمية بالمليارات لا فائدة منها في الوقت الحالي.

و توقف البيان الصادر عن هذا الجسم السياسي الجديد الجديد الذي يزعم تمثيل المكونات في المحافظات الساحلية السورية عند انتشار‬⁩ الفساد وتزايده بشكل كبير وانعدام سبل العيش للمواطن الشريف.

وتعيش سوريا على وقع مظاهرات و فشل‬⁩ في الحفاظ على وحدة البلد وتقسيمه وضياع نفطه وثرواته بين أمريكا وتركيا بالرغم من وجود حلفاء أقوياء، بحسب الكثير من المنتقدين للنظام داخل المدن السورية الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وتمثل قضايا خدمية من قبيل انقطاع‬⁩ الكهرباء من أجل إتمام صفقات الطاقة الشمسية وعدم تمكن المواطن الفقير أو الموظف في القطاع العام أو الخاص من تركيبها حالة من التدهور المستمر لمعيشة الناس في أغلب المناطق السورية

و انعدام‬⁩ الحرية وعدم تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم و همومهم واحتياجاتهم واعتقال قوات الأمن لأي شخص ينتقد الوضع الراهن بحجة النيل من هيبة الدولة، أمرٌ يؤرق الكثير من السوريين الرافضين لكل قوى الاحتلال الموجودة في سوريا.