الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل... ‏‎170‎‏ ألف ‏متظاهر في تل أبيب واعتقالات

تواصلت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف ‏جهاز القضاء في شوارع ومفارق البلدات الإسرائيلية، مساء ‏السبت، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.‏

وأغلق المتظاهرون في تل أبيب شارع “أيالون” باتجاه الشمال ‏والجنوب، إذ وصل عدد المتظاهرين في المدينة وشارع ‏‏”كابلان” إلى نحو 170 ألف متظاهر.‏

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع ‏‏”أيالون”.‏

وفي شارع 65، تظاهر الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى ‏إغلاق الشارع في مفرق “كركور” أمام حركة السير، فيما ‏قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عددا ‏منهم للتحقيق.‏

وفي حيفا، تظاهر نحو 50 ألف متظاهر في مفرق “حوريف”، ‏بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود ‏ونتانيا وهرتسليا ورعنانا وكفار سابا وهود هشارون.‏

واتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى 120 موقعا في شوارع ‏البلاد.‏