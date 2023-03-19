الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل... ‏‎170‎‏ ألف ‏متظاهر في تل أبيب واعتقالات

تواصلت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء في شوارع ومفارق البلدات الإسرائيلية، مساء السبت، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
وأغلق المتظاهرون في تل أبيب شارع “أيالون” باتجاه الشمال والجنوب، إذ وصل عدد المتظاهرين في المدينة وشارع ”كابلان” إلى نحو 170 ألف متظاهر.
واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع ”أيالون”.
وفي شارع 65، تظاهر الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى إغلاق الشارع في مفرق “كركور” أمام حركة السير، فيما قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عددا منهم للتحقيق.
وفي حيفا، تظاهر نحو 50 ألف متظاهر في مفرق “حوريف”، بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا وكفار سابا وهود هشارون.
واتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى 120 موقعا في شوارع البلاد.