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الاحتجاجات في إيران تابع... كردستان ساحة مواجهات ليلية بين الأمن والمحتجين

منذ 7 دقائق
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الرابع بإيران

الاحتجاجات تدخل أسبوعها الرابع بإيران

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تدخل الاجتجاجات الإيرانية، اليوم الثلاثاء 11/10/2022 يوماً جديداً حيث اتسعت رقعتها في مختلف المدن الإيرانية، في أسبوعها الرابع، بعد أن أطلقت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد ما يعرف بـ”شرطة الأخلاق”.

وتحولت شوارع سنندج، عاصمةِ كردستان إيران، ليل الاثنين، إلى ساحة مواجهات ليلية بين المحتجّين وقوات الأمن، وسماع دوي إطلاق النار في المدينة.

وفي سقز، سيطر المحتجون على شوارع في المدينة الواقعة في كردستانِ إيران.

وتوسعت دائرة الاحتجاجات في إيران في أسبوعها الرابع لتشمل القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية.

فقد بدأ عمال البتروكيماويات في ميناء عسْلويّة بمحافظة بوشهر جنوب البلاد إضرابهم دعما للاحتجاجات التي تشهدها مختلف المدن.

تقارير عدة تحدثت عن إضراب ما لا يقل عن ألف عامل وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنشآت تحسبا لمواجهات مع الأمن.

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