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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة بينهم أسرى محررون

16 - يناير - 2022
آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 7:33 صباحًا
عناصر من الجيش الإسرائيلي

عناصر من الجيش الإسرائيلي

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم أسرى محررون في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت الوكالة أن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت شقيقه عماد لمراجعة مخابراتها”.
وأضافت أن عملية الاعتقال جاءت بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار وتفتيشه.

ولفتت إلى أن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة بعد مداهمة منازلهم.

وأوضحت أن “المعتقلين هم الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري (26 عاما)، وأشرف محمد سجدية، وراني أبو عكر (20 عاما)، ورنيم محمد الجعفري (17 عاما)”.

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