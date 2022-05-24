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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة

24 - مايو - 2022
آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 12:14 مساءً
اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)

اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)

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تجدّدت الاعتداءات الاسرائيلية على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، المخيم وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، الى أن “قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وطالبت صاحبه بتسليم نفسه، وسط اندلاع مواجهات عنيفة”.

وذكرت أن “قوات الاحتلال أعلنت مدخل مخيم جنين ومنطقة الهدف وواد برقين مناطق عسكرية مغلقة، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط تعزيزات عسكرية مشددة”، موضحةً أن “قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الهدف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، السبت الماضي، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، حيث أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.

ونددت الرئاسة الفلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها بشكل يومي، وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين.

كما حذّرت من “استمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات بينيت بإطلاق يد جيش الاحتلال لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني”.

وتتزامن الاشتباكات مع زيارة وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، هي الأولى لمسؤول تركي كبير منذ أكثر من عشرة أعوام.

وسيجتمع “جاويش أوغلو” مع نظيره الفلسطيني “”رياض المالكي والرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، ويلتقي غدا الأربعاء بوزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” ووزير السياحة “يوئيل رازفوزوف”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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