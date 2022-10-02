الاحتلال الاسرائيلي يعتقل خلية لداعش خطّطت لتنفيذ هجمات

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان له، عن اعتقال ستة مواطنين من مدينة الناصرة، قبل عدة أسابيع بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في البيان، أنه تبين خلال التحقيق معهم أن المشتبه بهم اجتمعوا سرًا وخططوا لتنفيذ هجمات بمختلف المخططات.

وكان الهدف الرئيسي للهجوم مدرسة ثانوية إسلامية في الناصرة، والتي بحسب المشتبه بهم “تعمل في طريق الكفار”، “أي أن النشطاء خططوا لإلحاق الضرر بمؤسسة تعليمية، حيث طلاب ومعلمون والعاملون بها، بكل الوسائل”.

كما تبيّن من التحقيق أن المشتبه بهم خططوا لهجمات بمخططات مختلفة، وعملوا في الوقت نفسه على تحديد أهداف للهجوم، مثل محطة حافلات مزدحمة في مدينة في شمال البلاد، ومركز شرطة في محيط سكنهم، والغابات حيث يتنزه اليهود.

وفي وقت لاحق، ستُقدَّم لوائح اتهام بحقهم في المحكمة المركزية في الناصرة، وفقا لمراسل “الحرة”.