الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بلدة سلوان بالقدس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة فلسطينية من القدس المحتلة على هدم منزلها في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مواقع إعلامية فلسطينية، فقد دفعت قوات الاحتلال عائلة شويكي إلى هدم منزلها في بلدة سلوان جنوب الأقصى، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعدة في مدينة القدس.

وأمس، هدمت جرافات الاحتلال بناية مكونة من ثمانية طوابق، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، تعود إلى المقدسي فريد أبو زهرية، وتبلغ مساحة كل طابق من البناية 300 متر مربع.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، بدأت بلدية الاحتلال في القدس تسريع معدل هدم المنازل الفلسطينية، وهدمت خلال عام 2023 أكثر من 140 منزلا في أحياء القدس.