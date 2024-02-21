الأربعاء 11 شعبان 1445 ﻫ - 21 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بلدة سلوان بالقدس

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة فلسطينية من القدس المحتلة على هدم منزلها في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مواقع إعلامية فلسطينية، فقد دفعت قوات الاحتلال عائلة شويكي إلى هدم منزلها في بلدة سلوان جنوب الأقصى، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعدة في مدينة القدس.

وأمس، هدمت جرافات الاحتلال بناية مكونة من ثمانية طوابق، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، تعود إلى المقدسي فريد أبو زهرية، وتبلغ مساحة كل طابق من البناية 300 متر مربع.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، بدأت بلدية الاحتلال في القدس تسريع معدل هدم المنازل الفلسطينية، وهدمت خلال عام 2023 أكثر من 140 منزلا في أحياء القدس.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
زعيم حزب العمال البريطاني يسعى لتجنب تمرد داخلي في تصويت على هدنة بغزة
غزة تحت النار
بيني غانتس: مؤشرات أولية على اتفاق جديد محتمل بخصوص الرهائن
بتهمة التحريض على الإرهاب.. لائحة اتهام إسرائيلية ضد الشيخ عكرمة صبري

الأكثر قراءة

تحرك لموظفي القطاع العام - أرشيفية
صوت بيروت تكشف بالأرقام.. حوافز بالفريش دولار لفئة معينة من موظفي الدولة!‎
صور من المبنى في الشويفات
ما هي الحصيلة شبه النهائية لانهيار مبنى الشويفات؟
ميشال عون
ميشال عون ينتقد توريط لبنان بالحرب.. ويحذر من أكبر جريمة بحق اللبنانيين والسوريين