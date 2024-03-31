الاحتلال يستهدف مستشفى بدير البلح بالتزامن مع اشتباكات ضارية في خان يونس

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 31 آذار/مارس الجاري، محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وأوقعت اعتداءاته المزيد من الشهداء، بينما تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس.

واستشهاد شخصان على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مستشفى شهداء الأقصى، كما تسبب القصف بإصابة عدد من الصحفيين بعد سقوط قذائف قرب خيامهم في محيط المستشفى.

مشاهد من اللحظات الأولى لغارة استهدفت خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/hTOrPburmL — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 31, 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام لصحفيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.

وحمل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة ودعمها العسكري والسياسي للاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم استشهاد 11 فلسطينيا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة تقل مواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى الأوروبي.

كما استشهدت امرأة وطفلتها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس.

وكانت البوارج الحربية الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية المناطق الغربية الجنوبية للمدينة.

والليلة الماضية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصا وإصابة نحو 30.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الشهداء والمصابين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفهم عند دوار الكويت أثناء انتظار وصول المساعدات الإنسانية.

وفي وسط القطاع، انتشلت اليوم جثامين 4 شهداء من تحت ركام منزل قصفته طائرات الاحتلال في مخيم المغازي، تزامن مع وقوع غارات متزامنة على المناطق الجنوبية في دير البلح.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات على شمال غرب غزة، حيث تتجدد المواجهات هناك بين المقاومة والجيش الإسرائيلي.

في غضون ذلك، تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور بمدينة غزة، بينها محيط مجمع الشفاء الطبي، وكذلك في مناطق بخان يونس بينها حي الأمل.

وقد أظهرت لقطات مصورة قصفا إسرائيليا مع سماع أصوات اشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة فجر اليوم.

شاهد | إطلاق نار متقطع في منطقة مستشفى الشفاء الطبي واستهداف حربي عنيف بالمكان. pic.twitter.com/C5c5SDytVd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 31, 2024

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنتا عن تنفيذ عمليات شملت استهداف دبابات وجنود في محيط مجمع الشفاء منذ اقتحمته قوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين.

من جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بغزة حققت هدفها، وأدت إلى اغتيال قادة واعتقال مسلحين من الفصائل الفلسطينية، لكنه أكد أنها لم تنته بعد.

وأضاف من داخل مستشفى الشفاء أن العملية كانت معقدة، لكنها نُفذت بشكل صحيح وبمهنية، ولم تستهدف الفرق الطبية أو المرضى، وفق تعبيره.

في المقابل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقع خلال اقتحامه مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أكثر من 400 شهيد.

كما كشفت وزارة الصحة غزة اليوم الأحد 31 آذار/مارس الجاري، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، في اليوم الـ177 للحرب.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32,782 شهيدا و75,298 مصابا منذ 7 أكتوبر، بحسب بيان وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد

كما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24 ساعة، وفقا لذات البيان.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.