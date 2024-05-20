الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية.. اعتقالات وهدم بناية سكنية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها وتصعيدها، حيث شنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى بدء عملية هدم بناية سكنية جنوب بيت لحم، مما أسفر عن اعتقالات وتصاعد التوتر في عدة مدن وبلدات فلسطينية.

وفي مدينة الخليل، طالت حملة الاعتقالات منطقة المصرارة ببلدة بيت أمر شمال المدينة، إلى جانب خلة حاضر ومنطقة رأس الجورة ومفترق الحرية وبلدة صوريف.

واستهدف الشبان جنود الاحتلال بعبوة محلية الصنع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، تزامنا مع اقتحامات لجيش الاحتلال في مخيم العروب، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمار ورضا محمد جبريل بعد اقتحام منزليهما إضافة إلى اعتقال الشاب تقي الهشلمون من خلة حاضور.

وفي قلقيلية؛ اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق، إلى جانب اقتحام أكثر من منطقة بمدينة رام الله، منها بلدة سلواد، وقرية بدرس، وحي الطيرة، الذي اعتقلت منه رائد عرقاوي والد الشهيد خالد عرقاوي بعد اقتحام منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر مصطفى بعد اقتحام منزله في قرية بدرس غرب رام الله، فيما اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وبلدة برقة شمال غرب نابلس، وسط إطلاق لقنابل الصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت أمير شجاعية بعد اقتحام منزله فجر اليوم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعد الله بدوان من منزله في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم، وهو شقيق الشهيد زكريا بدوان الذي ارتقى عام 2021.

وشرعت قوات الاحتلال بهدم منزل في جبل أم حمدين بقرية أرطاس قضاء بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وتعود ملكية المنزل المكون من أربعة طوابق والواقع في منطقة “عطان” إلى يوسف الأطرش من الولجة، علما أنه تم تشييد البناية السكنية منذ أكثر من عشرين عاما.