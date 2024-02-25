الاحتلال يصعّد عمليات الاقتحام في الضفة الغربية

من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات المداهمات والاعتقالات منذ فجر اليوم الأحد في مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدن نابلس وقلقيلية والخليل ورام الله وجنين، ودهمت عدة منازل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، ودهمت منازل في الحي الجنوبي للمدينة، واعتقل الاحتلال 3 شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وألحقت أضرارا بمنازل دهمتها، بينما اعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وحققت معهم.

كما اقتحمت الآليات الإسرائيلية -فجر اليوم- بلدة دير أبو مشعل بمدينة رام الله، وبلدة الزبابدة جنوب مخيم جنين بالضفة الغربية.

ووسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة جابر وواد الحصين واحتجزت مجموعة من الشبان ونكلت بهم على حاجز حارة جابر، وشنت القوات حملة اعتقالات في واد الحصين.

يذكر أن المنطقتين تتعرضان لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الذين ينكلون بالمواطنين عبر الحواجز المنتشرة في المدينة.

وقد نشرت صفحات إخبارية فلسطينية مشاهد تُظهر قيام قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين في حارة جابر بمدينة الخليل.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية احتجزت 8 فلسطينيين في الخليل بينهم 4 أشقاء، وأنها اعتدت عليهم بالضرب.

وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما صعّد جيش الاحتلال عملياته، مما أسفر عن استشهاد 405 فلسطينيين وإصابة نحو 4600 آخرين.