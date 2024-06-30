الأحد 24 ذو الحجة 1445 ﻫ - 30 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتلال يغتال قائدًا بارزًا في سرايا القدس بطولكرم

منذ ساعة واحدة
قائد ومؤسس كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس (سعيد الجابر)

قائد ومؤسس كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس (سعيد الجابر)

A A A
طباعة المقال

بعدما فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من الوصول إليه، اغتال طيران الاحتلال أحد أبرز مقاتلي سرايا القدس في طولكرم الشهيد سعيد الجابر، اليوم الأحد.

وقال تلفزيون فلسطين (رسمي) إن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم، مما أدى لاستشهاد سعيد الجابر وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشهيد الجابر هو قائد ومؤسس كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأقدم مطارد للاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم.

وشيّع الآلاف من أبناء طولكرم جثمان الشهيد الجابر، وهم يرددون هتافات تؤيد المقاومة، وتطالب بالثأر من الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة إلى 554 شهيدا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

إعصار
إعصار بيريل يهدد جزر الكاريبي برياح قاتلة وأمواج عاتية
خاركيف الأوكرانية - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تستهدف خاركيف وحصيلة دموية من القتلى والإصابات
مقاومون فلسطينيون في الضفة
اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
تحذيرات للرعايا وضغوط... ما الحقيقة؟
شعار تطبيق واتساب
لا داعي لحفظ الأرقام في واتساب بعد الآن!
قوات الأمن المصرية
مصر.. اعترافات تقشعر لها الأبدان لمنفذ "مذبحة رستم"