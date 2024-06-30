الاحتلال يغتال قائدًا بارزًا في سرايا القدس بطولكرم

بعدما فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من الوصول إليه، اغتال طيران الاحتلال أحد أبرز مقاتلي سرايا القدس في طولكرم الشهيد سعيد الجابر، اليوم الأحد.

وقال تلفزيون فلسطين (رسمي) إن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم، مما أدى لاستشهاد سعيد الجابر وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشهيد الجابر هو قائد ومؤسس كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأقدم مطارد للاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم.

وشيّع الآلاف من أبناء طولكرم جثمان الشهيد الجابر، وهم يرددون هتافات تؤيد المقاومة، وتطالب بالثأر من الاحتلال.

جانب من تشييع جثمان الشهيــد سعيد الجابر في مدينة طولكرم pic.twitter.com/87bMKAeCte — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 30, 2024

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة إلى 554 شهيدا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.