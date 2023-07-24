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الاحتلال يقتحم مخيمين ويُدمّر شوارع.. وفلسطينيّون يُفجّرون جرافة إسرائيليّة

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2023 11:24 صباحًا
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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انفجرت عبوة ناسفة في جرافة إسرائيلية في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وتدمير بعض الشوارع وسيارات المواطنين، ومن ثم انسحابها.

وأفادت “العربية” بأنّ الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيمي نور شمس شرق طولكرم، وعقبة جبر في أريحا شرق الضفة الغربية، بعد اقتحام محدود.

وأضاف أن الانسحاب من مخيم عقبة جبر جاء بعد فشل الجيش الإسرائيلي باعتقال أحد المطارَدين وأن الاقتحام خلف عددًا من الجرحى. كما أكد أن المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا من تدمير جرافة إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة ناسفة.

فيما اقتحمت القوات الاسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، وقامت بإطلاق النار ومحاصرة منزل.

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