الاحتلال يقتحم مخيمين ويُدمّر شوارع.. وفلسطينيّون يُفجّرون جرافة إسرائيليّة

انفجرت عبوة ناسفة في جرافة إسرائيلية في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وتدمير بعض الشوارع وسيارات المواطنين، ومن ثم انسحابها.

وأفادت “العربية” بأنّ الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيمي نور شمس شرق طولكرم، وعقبة جبر في أريحا شرق الضفة الغربية، بعد اقتحام محدود.

جانب من أصوات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم نور شمس بـ #طولكرم شمال #الضفة_الغربية فجر اليوم#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/Wx3MTc0AM2 — ا لـحـدث (@AlHadath) July 24, 2023

وأضاف أن الانسحاب من مخيم عقبة جبر جاء بعد فشل الجيش الإسرائيلي باعتقال أحد المطارَدين وأن الاقتحام خلف عددًا من الجرحى. كما أكد أن المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا من تدمير جرافة إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة ناسفة.

فيما اقتحمت القوات الاسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، وقامت بإطلاق النار ومحاصرة منزل.

بعد اقتحامها المخيم ومحاصرته.. مشاهد لجرافات عسكرية إسرائيلية تقوم بتدمير الشوارع في مخيم نور شمس بـ #طولكرم شمال #الضفة_الغربية#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/d0lahbL4ZN — ا لـحـدث (@AlHadath) July 24, 2023