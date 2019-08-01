أخبار العالم

الاحتلال يقتل فلسطينياً على حدود غزة.. ويستهدف مركزاً لحماس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفاد مراسل “العربية” بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينياً على حدود قطاع غزة بحجة اجتيازه السياج الحدودي.

وادعى جيش الاحتلال أن الفلسطيني فتح النار على جنوده بعد اجتيازه الحدود، ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين بجروح.

وفي أعقاب ذلك، قصفت دبابة إسرائيلية موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في القطاع، وأعلنت قوات الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في المستوطنات.

ويسود توتر على طول حدود قطاع غزة منذ بدء التظاهرات والمواجهات في آذار/مارس 2018.

المزيد من الأخبار

جيري ماهر وعقاب صقر في لقاء جمعهما بإحدى زوايا الأرض الأربعة

السودان.. تطابق بالرؤى بين “قوى التغيير”…

وقتل 297 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.

وتراجعت كثافة التظاهرات في الأشهر الماضية إثر التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة من مصر والأمم المتحدة.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.

 

المصدر: القدس – زياد حلبي، العربية.نت -وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

عدن.. مقتل قائد قوات الدعم والإسناد في هجوم صاروخي حوثي

أخبار العالم

أميركا تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران ظريف

أخبار العالم

الانتقالي السوداني: تسليم 7 أطلقوا النار في الأبيض للنيابة

أخبار العالم

كيم أشرف على إطلاق صواريخ.. ومجلس الأمن ينعقد

أخبار العالم

وزير وحاكم فنزويلي سوري لبناني مطلوب للاعتقال بأميركا

أخبار العالم

هل اتهام الرئيس الإيراني بالتجسس مقدمة لإقالته؟