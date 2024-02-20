الثلاثاء 10 شعبان 1445 ﻫ - 20 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتلال يهدم بناية من 8 طوابق شمال مدينة القدس

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، بهدم بناية مكونة من ثمانية طوابق في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في محيط البناية قيد الإنشاء، والتي تعود إلى المقدسي فريد أبو زهرية، وقامت بحماية الطواقم التي شرعت بعملية الهدم للطوابق العليا من البناية بجرافات ذات أذرع طويلة.

وتبلغ مساحة كل طابق من البناية 300 متر مربع، وبدأت عمليات الهدم منذ الساعة السادسة صباحا، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات الاحتلال لسياستها الممنهجة بهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإخطار العشرات منها بالإخلاء في المناطق المحاذية للأقصى، لأغراض استيطانية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، بدأت بلدية الاحتلال في القدس تسريع معدل هدم المنازل الفلسطينية، وهدمت خلال عام 2023 أكثر من 140 منزلا في أحياء القدس.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من أخبار العالم

شعار الأمم المتحدة
لدعم الأزمات الإنسانية شحيحة التمويل.. الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار
أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
طوفان الأقصى
الاحتلال يعترف بوقوع جنوده في كمين محكم بخان يونس
تشييع أحد شهداء غزة
غزة تحت النار
صحة غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في اليوم الـ137 للعدوان

الأكثر قراءة

صاروخ ألماس يستهدف دبابة إسرائيلية
فيديو.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن صاروخ حزب الله "ألماس"
مطار رفيق الحريري
صورة.. جمارك المطار تضبط مخدرات مهربة بطريقة "غريبة"!
ميشال عون
ميشال عون ينتقد توريط لبنان بالحرب.. ويحذر من أكبر جريمة بحق اللبنانيين والسوريين