الاحتلال يهدم بناية من 8 طوابق شمال مدينة القدس

قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، بهدم بناية مكونة من ثمانية طوابق في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في محيط البناية قيد الإنشاء، والتي تعود إلى المقدسي فريد أبو زهرية، وقامت بحماية الطواقم التي شرعت بعملية الهدم للطوابق العليا من البناية بجرافات ذات أذرع طويلة.

وتبلغ مساحة كل طابق من البناية 300 متر مربع، وبدأت عمليات الهدم منذ الساعة السادسة صباحا، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات الاحتلال لسياستها الممنهجة بهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإخطار العشرات منها بالإخلاء في المناطق المحاذية للأقصى، لأغراض استيطانية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، بدأت بلدية الاحتلال في القدس تسريع معدل هدم المنازل الفلسطينية، وهدمت خلال عام 2023 أكثر من 140 منزلا في أحياء القدس.