الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة وتصد للمستوطنين بنابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط اندلاع مواجهات وتصدي للاعتداءات اليوم الأربعاء.

ففي جنين، أطلق مقاومون النار على حاجز دوتان العسكري غرب جنين، وانسحبوا من المكان بسلام، فيما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المكان.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، “بركسا” في قرية جلبون شمال شرق جنين، يعود لـ محمد نافع شلبي.

واندلعت مواجهات عنيفة واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محيي ماهر أبو الرب أثناء مروره بمركبته، وإعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة.

وهدمت قوات الاحتلال الأسوار وغرفة وكرفانا داخل البركس ومساحته 200 متر مربع مع المعدات الكهربائية، كما هدمت “بركسا” ثانيا للأغنام يعود للشقيقين حماد وحمودي فرحان راغب أبو الرب.

وفي نابلس، تصدى أهالي بلدة بورين جنوبا لاعتداءات المستوطنين على القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي جبل الطويل في مدينة البيرة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص المطاطي.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات، منطقة “عين جويزة” شمال شرق قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وهدمت منزلا يعود للمواطن رمزي أبو حماد وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءا من منزل تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود للمواطنة سعاد رضوان.

وصباح اليوم، جرفت آليات الاحتلال تسوية، وهي عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، وهدمت بيتا متنقلا مقاما على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، يعود للمواطن حامد بيبوح، بحجة عدم الترخيص.

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على أربعة اطفال من عائلة عوض مخامرة أثناء جمعهم “العكوب” بمسافر يطا جنوب الخليل، ما تسبب بإصابتهم برضوض.

كما طارد المستوطنون رعاة الأغنام في منطقة “العين البيضا” بالمسافر،ومنعوهم من رعي ماشيتهم، وسط تهديدات بالقتل.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت سوريك، شمال غرب القدس المحتلة، واعتقلت الشاب ساجد ياسر جميل عفالقة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وتصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي وعمليات الدهم اليومية في الضفة مع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة.