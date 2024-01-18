الاحتلال يُنفّذ مداهمات في طولكرم.. اعتقالات وشهداء وتفجير منازل

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مداهمات واقتحامات في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، وقال إنه قتل ثمانية أشخاص.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة أشخاص، وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إنّ المئات اعتقلوا خلال اليومين الماضيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ أربعة منهم ضربهم جنود الاحتلال ضربًا مبرحًا. فيما تعرض عدد من المباني لأضرار كبيرة أو للدمار.

هذا وشهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في أعمال العنف بالتوازي مع حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 2700 شخص يشتبه بهم في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وإن نصفهم تقريبًا ينتمون إلى حماس.

إلى ذلك، تشهد مدينة طولكرم، مداهمات متكررة. وقال جيش الاحتلال اليوم الخميس إنه نفذ عملية “استمرت أكثر من 35 ساعة في المدينة مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين واعتقال 15 مشتبهًا بهم ومصادرة أسلحة وتدمير عشرات العبوات الناسفة”، وفق تعبيره.

بدوره، قال فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم لرويترز إنّ عشرة منازل تم تفجيرها وألحقت دبابات إسرائيلية أضرارًا بمنازل أخرى كما دُمرت بنية تحتية. فيما ادّعت سلطات الاحتلال أنها اكتشفت منشآت لصنع القنابل.