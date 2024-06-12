الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

منذ 3 دقائق
شعار البنك المركزي الأمريكي

شعار البنك المركزي الأمريكي

A A A
طباعة المقال

توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات مارس آذار وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ اثنين بالمئة على نحو أبطأ من المتوقع.

وجاءت تلك التقديرات في متوسط ​​التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار اليوم وأمس الثلاثاء، وأبقى خلاله سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة مثل المتوقع.

ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1 بالمئة في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى أربعة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخزانة الأمريكية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شركات تنقل ذهبًا من روسيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان يتوجه إلى مدريد للمشاركة في القمة الحكومية التركية الإسبانية
مارتن غريفيث
اشتباكات السودان
غريفيث: القيود والعنف تمنع الإغاثة في السودان وتفاقم أزمة المجاعة

الأكثر قراءة

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
هل امتعض وفيق صفا من فرنجية؟
صورة من الفيديو
بعد فيديو ليلة الزفاف.. أول تعليق من العريس والعروسة
الجيش ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية في هذه المناطق