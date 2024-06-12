الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات مارس آذار وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ اثنين بالمئة على نحو أبطأ من المتوقع.

وجاءت تلك التقديرات في متوسط ​​التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار اليوم وأمس الثلاثاء، وأبقى خلاله سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة مثل المتوقع.

ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1 بالمئة في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى أربعة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.