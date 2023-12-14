الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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الادعاء الألماني: اعتقال 4 أفراد من حماس للاشتباه في تخطيطهم لهجمات

منذ 45 دقيقة
الشرطة الالمانية

الشرطة الالمانية

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قال ممثلون من الادعاء العام الألماني في بيان الخميس إن أربعة أفراد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

وأضافوا أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وفي آخر مستجدات الحرب قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان، إن ما لا يقل عن 18787 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 50897 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود الخميس من أن سكان مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة يموتون لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف تابعة لها، مما أدى إلى إصابة المريضة التي كانت تُنقل إلى المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

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