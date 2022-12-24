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الادعاء الياباني يوجه اتهامات ضد المشتبه به في قتل آبي

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2022 9:31 صباحًا
لحظة إلقاء القبض على المتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

لحظة إلقاء القبض على المتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (رويترز)

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قرر ممثلو الادعاء الياباني توجيه اتهامات ضد رجل يشتبه في أنه أطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء ووسائل إعلام أخرى اليوم السبت 24\12\2022.

يأتي القرار بعد خضوع المشتبه به لفحص للكشف عن قواه العقلية، والرجل يدعى تيتسويا ياماجامي وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 42 عاما.

وقُتل آبي بمسدس يدوي الصنع خلال حملة انتخابية في يوليو\تموز.

وذكرت وكالة كيودو أن احتجاز ياماجامي لاختبار سلامته العقلية سينتهي في 10 يناير كانون الثاني، ومن المرجح أن يوجه إليه المدعون في مدينة نارا اتهامات بحلول 13 يناير\كانون الثاني، ولم يتسن الوصول لممثلي الادعاء العام للتعليق على الأمر السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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