الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 ﻫ - 25 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاردن يطرح مناقصة دولية جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2022 5:20 مساءً

الاردن

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول الثلاثاء إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأول من نوفمبر\تشرين الأول، على أن يكون موعد الشحن في مارس آذار وأبريل نيسان 2023.

واشترى الأردن في وقت سابق الثلاثاء 60 ألف طن من القمح في مناقصة طرحت سابقاK بحيث قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد من مناشئ اختيارية في مناقصة أغلقت الثلاثاء.

وأضافوا أن الأردن اشترى من شركة “سي.إتش.إس” بما يقدر بنحو 372.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، للتوريد في النصف الأول من يناير\كانون الثاني 2023.

وذكر المتعاملون أن شركتين أخريين قدمتا عروضا في المناقصة، إذ عرضت بيلدكوم 374.50 دولار شاملا الشحن وعرضت كارجيل 384.30 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم روسيا في ماريوبول الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا ستطرح قضية الـ "قنبلة قذرة" على مجلس الأمن الدولي
ريشي سوناك
سوناك يحذر من اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح "أخطاء" ليز تراس
قطر.. الشرطة توقف احتجاجا فرديا لناشط بريطاني مؤيد لحقوق الميم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يهوي بعد تعميم رياض سلامة!