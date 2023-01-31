الاستخبارات البريطانية: روسيا تواصل تحقيق مكاسب في باخموت

قالت بريطانيا في تحديث استخباراتي دوري، الثلاثاء، إن القوات الروسية شنت على الأرجح هجمات حول بلدتي فوليدار وبافليفكا في أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وربما تسعى لإنشاء محور تقدم جديد في دونيتسك.

وجاء في التحديث أن “هناك احتمالا واقعيا أن تواصل روسيا تحقيق مكاسب محلية في قطاع (باخموت)”.

وأضاف “ومع ذلك، فمن المستبعد أن يكون لدى روسيا عدد كاف من القوات غير الملتزمة (بمهام) في المنطقة لتحقيق نجاح كبير من الناحية العملياتية”.

و لا تزال تكثف روسيا من وتيرة هجماتها على شرق البلاد، في محاولة لإحكام قبضتها على مدينة باخموت الإستراتيجية التي أوشكت على السقوط في أيدي الروس، بعد أشهر من المعارك الضارية.

ويعد القتال حول مدينة باخموت، هو الأكثر عنفاً هذا الشتاء، ويعتبر“أحدث نقطة مضيئة في معركة تعتبرها موسكو حاسمة في مساعيها للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها.

وزعمت جماعة “فاغنر” المرتزقة الروسية أمس الاستيلاء على قرية بلاهوداتني في منطقة باخموت.