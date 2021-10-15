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الاستخبارات العسكرية العراقية تقبض على "جيش إلكتروني" يهاجم "قادة النصر"

15 - أكتوبر - 2021
الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة تهاجم القادة الأمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي بـ”هدف النيل من المؤسسة العسكرية”.

وذكرت في بيان صحفي، أن أجهزتها ألقت القبض على “بعض من ضعاف النفوس مدفوعي الثمن الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للانتقاص من هيبة المؤسسة العسكرية واستهداف رموزها من قادة النصر الذين كانت لهم صولات وجولات في سوح الوغى وكانوا كتف بكتف مع إخوانهم من جنود الجيش العراقي”.

وأضافت: “تدعوكم مديرية الاستخبارات العسكرية إلى تقصي الحقيقة وعدم الإنجرار وراء الإشاعات المغرضة التي يراد منها إحباط معنويات الجيش العراقي البطل”.

وتابعت: “سنتخذ أقصى العقوبات وإحالة من ينال من المؤسسسة العسكرية إلى المحاكم المختصة”.

وتعرضت مجموعة من القادة العسكريين في العراق خلال الأيام الماضية إلى هجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حسابات وصفحات غير معروفة.

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