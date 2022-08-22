الاسترليني يهبط أمام الدولار واليورو

هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو اليوم الواقع في 22 آب 2022، إذ أبرزت قفزة في تكاليف الطاقة وصيف من الإضرابات أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة وعززت المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

ووسط مخاوف تحيط بزيادات حادة في التضخم في بريطانيا وتراجع الاقتصاد، سجل الاسترليني يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط أسبوعي مقابل العملة الخضراء منذ سبتمبر أيلول 2020 .

وانخفضت العملة البريطانية 0.47 بالمئة إلى 1.1771 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش.

ومقابل العملة الأوروبية، تراجع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 84.53 بنس لليورو.