الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.

ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه في ديسمبر\كانون الأول خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الاتحادي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو\حزيران.

واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.