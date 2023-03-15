الاسد في موسكو.. ومحادثات بشأن المصالحة مع تركيا

وصل الرئيس السوري بشار الاسد الى موسكو مساء امس الثلاثاء 14\3\2023، في زيارة رسمية للبحث في العلاقات الثنائية كما وسيتم اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما صرح الكرملين انه على رأس الملفات سيتم مناقشة المصالحة مع الجانب التركي.

ومن المقرر أن يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد، عصر اليوم الأربعاء 15\3\2023، محادثات في موسكو التي وصلها الأسد مساء أمس الثلاثاء 14\3\2023.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، بهذا الشأن: “نتوقع بدء المحادثات الروسية السورية بين الوفود بعد الساعة 15:00 تقريباً، ثم يلتقي الرئيسان حول مائدة عمل، ويتحدثان وجها لوجه”.

كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة العلاقات الثنائية مع نظيره السوري، فضلاً عن قضايا التسوية في سوريا.

وقال بيسكوف إنه سيتم مناقشة “أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية السورية الثنائية، والتعاون حيال إعادة إعمار الجمهورية العربية السورية بعد الحرب، واستمرار التسوية السورية على جميع الجوانب، مع التركيز على الأولوية المطلقة لسيادة ووحدة أراضي سوريا”.

كما قال بيسكوف إن بوتين والأسد سيتطرقان إلى قضية العلاقات بين دمشق وأنقرة خلال المحادثات في موسكو.

وقال بيسكوف رداً على سؤال إن كانت المباحثات بين بوتين والأسد ستؤثر على احتمال لقاء الأسد نظيره التركي: “بالطبع، سيتم التطرق بالتأكيد إلى موضوع العلاقات السورية التركية اليوم بطريقة أو بأخرى”.

ويرافق الأسد في زيارته الرسمية لموسكو وفد من السياسيين والعسكريين السوريين.

يذكر أن آخر لقاء بين بوتين والأسد كان في سبتمبر 2021، عندما تواجد الرئيس السوري في موسكو بزيارة رسمية أيضاً.