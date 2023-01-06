الاسهم الاوروبية ارتفعت وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة في طريقها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر\تشرين الثاني مع تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 3.4 بالمئة حتى الآن.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر\كانون الأول، والمقرر صدورها إذ يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض الأسعار على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع سهم شل 0.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إن أرباح أنشطتها في الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا على الأرجح في الربع الأخير من العام الماضي.

وجنى مؤشر قطاع الطاقة 0.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل الآمال في انتعاش الطلب من الصين وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعد عاصفة شتوية اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي.