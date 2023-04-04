الاسهم الاوروبية تتراجع مع انخفاض أسهم شركات الطاقة الكبرى

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع انخفاض أسهم شركات الطاقة الكبرى بفعل مخاوف بشأن الطلب على النفط بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة وهبوط أسعار المنتجين في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي في فبراير\شباط.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.1 بالمئة إذ تحولت أسهم شركات النفط والغاز للهبوط بعد مكاسب في وقت سابق من الجلسة مما شكل ضغطا على المؤشر الأوروبي.

وتراجعت شركات النفط الكبرى مثل شل وبريتش بتروليوم وتيناريس وتوتال انيرجيز ما بين واحد بالمئة و2.5 بالمئة حيث تخلت أسعار النفط الخام عن مكاسبها المبكرة بعد أن أظهرت بيانات هبوطا في نشاط التصنيع الأمريكي في مارس\آذار إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات مع انخفاض الطلبات الجديدة.

وسجلت أسهم الطاقة أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ نوفمبر\تشرين الثاني أمس الاثنين 3\4\2023 بعد أن أعلنت أوبك+ خفضا طوعيا في الإنتاج بلغ 1.66 مليون برميل يوميا من مايو أيار حتى نهاية 2023.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام ويتسبب في تباطؤ في الأسواق الأوسع.

كما تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي وبأكثر مما كان متوقعا في فبراير شباط، وهذا يرجع كلية تقريبا إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وأسعار المنتجين هي إشارة مبكرة لاتجاهات التضخم لأن التغير فيها ينتقل عادة إلى المستهلكين النهائيين.

وأظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن المستهلكين في منطقة اليورو قلصوا أيضا توقعاتهم بشأن التضخم في فبراير شباط، وتبنوا نظرة أكثر تفاؤلا تجاه النمو والبطالة.