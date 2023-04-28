الاسهم الاوروبية ترتفع لتسير على درب وول ستريت

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مدعومة بنتائج قوية للشركات بينما يترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في الربع الأول لتقييم قوة اقتصادات المنطقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع. وكانت أسهم شركات البناء والمواد الخام في مقدمة الرابحين على المؤشر فارتفعت واحدا بالمئة.

وانخفضت أسهم المرافق 0.6 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة مرسيدس بنز 0.9 بالمئة بعدما رفعت شركة صناعة السيارات الفاخرة توقعاتها للعائد السنوي المعدل لمبيعات قسم الشاحنات الصغيرة، وقالت إنها تتوقع الوصول إلى الحد الأعلى من توقعاتها للعائدات في قسم السيارات.

وتتجه كل الأنظار إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المقرر صدورها والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤ النمو في اقتصادات المنطقة في الربع الأول إلى 1.4 بالمئة من 1.8 بالمئة قبل عام.