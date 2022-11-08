الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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الاسهم الاوروبية تغلق عند أعلى مستوى في ثمانية أسابيع

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية الثلاثاء عند أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، إذ يأمل المستثمرون في أن تؤثر نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي إيجابيا على السوق، بينما قفز سهم شركة باندورا الدنمركية لتصنيع المجوهرات بعد الإعلان عن مبيعات فصلية فاقت التوقعات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة بعدما تحرك في نطاق ضيق معظم اليوم، وجاء قطاعا التكنولوجيا والبيع بالتجزئة في طليعة عمليات الشراء.

وارتفع سهم شركة باندورا 10.6 بالمئة ليتصدر المؤشر القياسي بعد أن سلطت الشركة الضوء على الطلب القوي للمستهلكين حتى في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع إدلاء الأمريكيين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط توقعات المحللين بفوز الجمهوريين، وهو ما قد يؤدي إلى حكومة منقسمة.

وساعدت أرباح فاقت التوقعات لشركات بالإضافة إلى الآمال في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بمعدل أقل المؤشر ستوكس 600 على أن يستهل نوفمبر\تشرين الثاني وهو على أرض صلبة.

وأفادت بيانات رفينيتيف بأن من بين 216 شركة مدرجة على المؤشر، أعلن ما يقرب من 60 بالمئة منها عن أرباح أفضل من المتوقع.

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