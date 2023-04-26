الاسهم اليابانية تتراجع متأثرة بانخفاض وول ستريت

تراجعت الأسهم اليابانية الأربعاء متأثرة بانخفاض وول ستريت الثلاثاء 25\4\2023، إذ عادت مخاوف متعلقة بقوة القطاع المصرفي إلى السطح فضلا عن ركود محتمل في الولايات المتحدة.

وساد الحذر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات اعتبارا من يوم غد الخميس 27\4\2023 بالإضافة إلى أول قرار لمحافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا بخصوص السياسة النقدية الجمعة.

وبلغ المؤشر نيكي أعلى مستوياته في ثمانية أشهر عند 28806.69 نقطة أمس الثلاثاء 25\4\2023 ثم انخفض 0.71 بالمئة لينهي معاملات الأربعاء عند 28416.47 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 بالمئة إلى 2023.90 نقطة.

وثمة توافق في السوق على أن بنك اليابان سيبقي سياسته النقدية دون تغيير هذا الأسبوع لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث مفاجآت.

وتعلن أكثر من 100 شركة نتائج أعمالها غدا الخميس 27\4\2023 في حين يعلن ضعف هذا العدد نتائجه الجمعة.

وتصدر المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الخسائر وتراجع 2.05 بالمئة بعدما أعلن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي انخفاض ودائعه.

وكان سهم مجموعة كونكورديا المالية الأسوأ أداء وانخفض 2.71 بالمئة.

ونزل سهم ميتسوبيشي موتورز كورب 2.57 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أمس الثلاثاء 25\4\2023 أنها ستحصل رسوما لمرة واحدة بقيمة نحو 78 مليون دولار على خلفية تباطؤ مبيعات وحدتها في الصين.