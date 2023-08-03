الاشتباكات بين الهندوس والمسلمين تعرض مركزا رئيسيا للأعمال في الهند للخطر

قالت السلطات الهندية ومحللون إن الاشتباكات التي وقعت بين الهندوس والمسلمين خارج العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع عمّقت الانقسامات على أساس ديني وعرضت مركزا رئيسيا للأعمال لخطر.

وقُتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 70 في أعمال شغب بمنطقتي نوه وجوروجرام بولاية هاريانا بعد استهداف موكب ديني هندوسي ثم هجوم على مسجد ردا على ذلك.

وتسلط أحداث العنف، التي استمرت 48 ساعة وأخمدتها السلطات أمس الأربعاء، الضوء على التوترات بين الهندوس والمسلمين التي تختمر في المنطقة منذ عام 2015، بعد عام من تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي السلطة في الهند وفي ولاية هاريانا.

وقال أنيل فيج وزير الداخلية في هاريانا لرويترز “تم فرض السيطرة الأمنية… سيستغرق الأمر بعض الوقت لعودة الهدوء والوئام الاجتماعي”، مضيفا أن السلطات تتفهم مخاوف الشركات في جوروجرام بشأن السلامة.

وجوروجرام مركز حضري جديد يضم مباني شاهقة وفنادق فاخرة ومراكز تسوق ووحدات سكنية راقية، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسيات وشركات هندية كبيرة وأخرى ناشئة، وبها مكاتب لحوالي 250 من بين الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500.

وسمحت العديد من الشركات للموظفين بالعمل من المنزل يوم الثلاثاء بسبب أعمال العنف، كما أُغلقت المدارس والكليات قبل استئناف الدراسة أمس الأربعاء.

ويقول محللون إن الرسالة التي تبعثها أعمال العنف للشركات هي رسالة مثيرة للقلق في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى زيادة الاستثمار في إطار حملتها “صُنع في الهند”.

وقالت تارا كارثا الباحثة البارزة في معهد دراسات السلام والصراع ومقره نيودلهي “رد الفعل الرسمي كان بطيئا بشكل غير مفهوم”.

وأضافت “القلب التجاري لشمال الهند هو الهدف هذه المرة. كان ينبغي منع ذلك”.